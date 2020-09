Mamma di 45 Anni Muore Mentre Andava al Lavoro a Canzo, Città in Lutto per Raffaella Franciullo (Di mercoledì 9 settembre 2020) La donna era residente ad Asso, in provincia di Como. Lo schianto si è verificato a Canzo nella mattina di lunedì 7 settembre. Muore in un incidente stradale Raffaella Franciullo, 45 Anni, madre di una ragazza e sposata, era residente ad Asso nel comasco. La donna stava percorrendo via Monte Barzaghino a Canzo, si stava dirigendo verso il posto di Lavoro quando l’auto ha perso il controllo e si è schiantata addosso ad un albero con grande violenza. L’incidente è avvenuto attorno alle 9.30 di lunedì 7 settembre, Mentre era a bordo della sua Fiat Panda azzurra, il forte schianto ha lasciato attoniti i residenti del luogo. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente, si ipotizza ... Leggi su youreduaction

