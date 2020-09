Lasciano il pitbull sul terrazzo al sole, i vigili lo salvano. Il cane si vendica e aggredisce i suoi padroni (Di mercoledì 9 settembre 2020) Sanremo, viveva da giorni tra gli escrementi. Nell’intervento di soccorso ha morsicato i due uomini che lo tenevano sul balcone Leggi su lastampa

Un cane lasciato a sé stesso su un terrazzo ha fatto scattare l’intervento della Polizia municipale, questa mattina, dopo la segnalazione di alcuni vicini. Il pitbull viveva da giorni sul terrazzo in ...Ora il cane è affidato all’Asl per le verifiche sanitarie del caso, mentre padre e figlio sono stati denunciati per maltrattamenti di animale. Padre e figlio, di 78 e 23 anni, sono stati denunciati da ...