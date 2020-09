Grecia, incendio campo migranti di Lesbo: morto un bambino di 6 anni (Di mercoledì 9 settembre 2020) Questa mattina un vasto incendio ha devastato il campo di migranti di Moria, nell’isola di Lesbo in Grecia. In un primo momento sembrava che i roghi fossero frutto di una protesta contro il lockdown imposto per ridurre le possibilità di contagio da Covid-19, ma le autorità greche hanno smentito questa ipotesi sollevata dai media locali. Secondo una prima ricostruzione il rogo che ha interessato le tende dell’accampamento è nato da una delle cucine di fortuna sparse per il campo. Un bambino di sei anni di origine turca è tra le prime vittime dell’incendio. Nonostante l’intervento repentino dei Vigili del Fuoco non c’è stato niente da fare per il piccolo. >> Leggi ... Leggi su urbanpost

repubblica : Grecia, vasto incendio nel mega campo profughi di Lesbo [aggiornamento delle 04:49] - repubblica : Grecia, vasto incendio nel mega campo profughi di Lesbo [aggiornamento delle 06:03] - repubblica : Grecia, vasto incendio nel mega campo profughi di Lesbo - vivranda : RT @repubblica: Grecia, vasto incendio nel mega campo profughi di Lesbo - FrancescoTedes2 : RT @RobertoBortone: Grecia, vasto incendio nel mega campo profughi di Lesbo -