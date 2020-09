Galliani a Dal Pino: «Bene approfondimento su fondi ma restano dubbi» (Di mercoledì 9 settembre 2020) Le rassicurazioni ad Adriano Galliani da parte del presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, sull’eventuale ingresso di fondi di investimento nella media company che si occuperà di gestire i diritti tv e commerciali, non hanno risolto le perplessità dell’amministratore delegato del Monza. Secondo quanto apprende l’Ansa, Galliani in una nuova lettera ha ringraziato … L'articolo Galliani a Dal Pino: «Bene approfondimento su fondi ma restano dubbi» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

