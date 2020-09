Creattiva ci sarà, ma a Brescia Alleanza strategica per ripartire (Di mercoledì 9 settembre 2020) Vista l’indisponibilità della struttura di via Lunga a Bergamo, si sposta al Brixia Forum i primi 4 giorni di ottobre. Così come la Campionaria a fine novembre. Leggi su ecodibergamo

Ultime Notizie dalla rete : Creattiva sarà Coronavirus, ultime notizie dal mondo. «Pil Usa -38% in secondo trimestre». In Germania 8mila morti, nel Regno Unito oltre 35mila. Vaccino Oxford, conclusa prima fase Il Sole 24 ORE