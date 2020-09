C’è un macchinario che trasforma il pomodoro in passata direttamente nel campo (Di mercoledì 9 settembre 2020) Foto: Mutti – Ansa, Max Cavallari“Non è più il pomodoro che deve raggiungere l’azienda, è l’azienda che raggiunge direttamente il pomodoro”. È partendo da questo radicale cambio di prospettiva che Francesco Mutti, amministratore delegato dell’omonima industria emiliana di conserve alimentari, introduce l’ultimissima novità che l’azienda ha deciso di mettere in campo – nel senso più letterale del termine – in questa complessa estate 2020: Instafactory, ovvero un impianto industriale mobile pensato per portare la trasformazione del pomodoro direttamente sul luogo della raccolta. Il sistema in questione, composto da due moduli trasportabili con una base di 9 x 2,5 metri, ... Leggi su wired

