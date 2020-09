"Cari elettori di destra, disobbedite a Salvini e Meloni sul referendum" (Di mercoledì 9 settembre 2020) “disobbedite ai vostri leader per il bene dell’Italia”. Si chiude in modo accorato l’appello agli elettori del comitato “referendum 2020. Di centrodestra e liberi di votare No”. Un documento da sottoscrivere per fermare la “legge fuffa” che lascerà intatto il “vero nodo del bicameralismo perfetto” privando in compenso “molti territori di adeguata rappresentanza” e rendendo le Camere di “ancora più condizionabili da lobby e gruppi di pressione”. Il tutto “in nome di un risparmio pari al costo giornaliero di una tazzina di caffé”.Oltre duecento le firme raccolte in due giorni. Tra le prime molti politici e amministratori locali vicini al vecchio mondo di Alleanza Nazionale, poi Futuro e Libertà, ... Leggi su huffingtonpost

simoventurini1 : RT @simoventurini1: "Cari elettori di destra, disobbedite a Salvini e Meloni sul referendum" | L'HuffPost - simoventurini1 : RT @HuffPostItalia: 'Cari elettori di destra, disobbedite a Salvini e Meloni sul referendum' - simoventurini1 : "Cari elettori di destra, disobbedite a Salvini e Meloni sul referendum" | L'HuffPost - Abocconetti : “Cari elettori di #destra, votare #No al #referendum farà saltare il banco tra #Conte, #DiMaio e #Zingaretti”. Sono… - HuffPostItalia : 'Cari elettori di destra, disobbedite a Salvini e Meloni sul referendum' -

Ultime Notizie dalla rete : Cari elettori "Cari elettori di destra, disobbedite a Salvini e Meloni sul referendum" L'HuffPost Conte sempre più in caduta libera

Se un quarto appena degli eventi pronosticati dopo le elezioni dovesse avvenire, la politica subirebbe scossoni rilevanti. Premessa d'obbligo: nessuno possiede alcuna certezza sui risultati. I dati fo ...

Presidenziali Usa, la rimonta di Biden parte dai social

La notizia è che Biden sta mettendo la freccia a the Donald sul suo terreno di scontro preferito. Sui tre principali social network il livello di popolarità del candidato democratico sta crescendo mol ...

Se un quarto appena degli eventi pronosticati dopo le elezioni dovesse avvenire, la politica subirebbe scossoni rilevanti. Premessa d'obbligo: nessuno possiede alcuna certezza sui risultati. I dati fo ...La notizia è che Biden sta mettendo la freccia a the Donald sul suo terreno di scontro preferito. Sui tre principali social network il livello di popolarità del candidato democratico sta crescendo mol ...