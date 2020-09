Viabilità Roma Regione Lazio del 08-09-2020 ore 08:45 (Di martedì 8 settembre 2020) VIABILITÀ DEL 8 SETTEMBRE 2020 ORE 8.20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN TROVATI AD UN NUOVO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE DOVE LA CIRCOLazioNE AL MOMENTO SI PRESENTA SCORREVOLE, AD ECCEZIONE DI QUALCHE RALLENTAMENTO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA L’ARDEATINA E LA TUSCOLANA MAGGIORI DISAGI INVECE PER CHI STA PERCORRENDO IL TRATTO URBANO DELLA A24. SI REGISTRANO INFATTI CODE IN ENTRATA TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST. SULLA FLAMINIA TRAFFICO CONGESTIONATO TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO. SULLA CASSIA SI PROCEDE A RILENTO NELLE DUE DIREZIONI TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE RALLENTAMENTI ANCHE SULLA SALARIA TRA FONTE DI PAPA E TENUTA SANTA COLOMBA, IN DIREZIONE Roma UNO SGUARDO AL TRASPORTO ... Leggi su romadailynews

