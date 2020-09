Vi ricordate Julian Draxler? L’ex pallino della Juventus ora può ripartire dalla Premier (Di martedì 8 settembre 2020) Julian Draxler non ha avuto la carriera che ci si aspettava. Il fantasista tedesco dopo i suoi exploit allo Schalke 04 si è perso prima nella parentesi al Wolfsburg e poi quella al Psg. Il giocatore ha vinto sì, ma non da protagonista come ci si poteva aspettare da uno con quella tecnica. Nell'estate 2015 Draxler era stato vicinissimo anche alla Juventus, ma alla fine decise di rimanere in Bundesliga.LEEDS UNITED SU Draxlercaption id="attachment 421965" align="alignnone" width="300" Draxler (Getty Images)/captionPer il tedesco ora si profila una nuova opportunità. Il giocatore infatti potrebbe lasciare Parigi per sposare la causa Leeds United. La società neo promossa vuole costruire una squadra competitiva per il massimo campionato inglese e ... Leggi su itasportpress

