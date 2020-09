Uomini e Donne, anticipazioni puntata di oggi 8 settembre: Armando bidonato, Enzo criticato criticato (Di martedì 8 settembre 2020) Secondo appuntamento settimanale di Uomini e Donne È iniziata la 25esima stagione di Uomini e Donne, il popolare dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. Nel primo appuntamento I telespettatori di Canale 5 hanno avuto modo di vedere il nuovo studio, in più il trono over e classico è stato fuso. Dopo un’intera puntata dedicata a Gemma Galgani, oggi pomeriggio oltre a lei si parlerà di altri protagonisti del parterre senior. Tra questi Enzo Capo che è tornato in trasmissione per parlare della sua storia d’amore finita con Pamela Berretta. Ma anche Armando Incarnato che ha ricevuto un secco no da una dama Per tutti gli spoiler dettagliati vi consigliamo di leggere l’intero articolo. Trono ... Leggi su kontrokultura

