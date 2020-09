Tennis: vince il russo Rublev, svanisce il sogno di Berrettini agli Us Open (Di martedì 8 settembre 2020) AGI - Roma - E' finita l'avventura di Matteo Berrettini agli Us Open: dopo 2 ore:45 è caduto ai piedi del russo Andrej Rublev, che ha vinto 6-4 3-6 3-6 3-6. E' stata una brutta partita per la giovane promessa del Tennis italiano, numero ottavo al mondo: a differenza del suo avversario russo, non è riuscito a giocare un buon Tennis. L'azzurro era partito molto bene vincendo il primo set 6-4, ma poi ha subito un enorme tracollo dal quale non è riuscito a risalire. Anche il più fedele amico del giovane Tennista, il servizio, non è stato dalla sua parte. Lo dimostrano le statistiche: se infatti nella partita precedente contro il ... Leggi su agi

