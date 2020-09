Svezia-Portogallo, Cristiano Ronaldo show, ancora in gol: doppietta (VIDEO) (Di martedì 8 settembre 2020) Se bisognava lanciare un segnale, Cristiano Ronaldo non solo l’ha fatto ma ha anche esagerato. L’attaccante del Portogallo e della Juventus sta decidendo l’incontro di Nations League con una doppietta magica. Prima un calcio di punizione che vale il centesimo gol in Nazionale, poi un tiro a giro dal limite dell’area che si è infilato all’incrocio dei pali alle spalle di Olsen. Leggi su sportface

