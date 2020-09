Semplicità e trasparenza: il 20 e 21 settembre vota sì al referendum (Di martedì 8 settembre 2020) Segna in rosso questa data sul calendario: il 20 e 21 settembre abbiamo un appuntamento importantissimo, quello per andare a votare al referendum per il taglio di 345 poltrone da parlamentari, e di votare sì. Il quesito che ci troveremo davanti è molto semplice: vuoi ridurre di 345 unità il numero complessivo dei membri del Parlamento italiano, passando dagli attuali 945 a 600? Se sei d’accordo con questo, e quindi con un Parlamento più efficiente e moderno, perché meno ingolfato da discussioni pletoriche, emendamenti inutili, ore ore di discorsi senza una reale è concreta utilità, allora vota Sì. Se invece vuoi che tutto resti com’è allora scegli pure il No. Ma l’importante è informarsi, essere cittadini attivi ed ... Leggi su ilblogdellestelle

