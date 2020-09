Scuola: una su quattro senza tempo pieno, mancano ancora 60 mila docenti. Conte difende la Azzolina (Di martedì 8 settembre 2020) Si annuncia come una partenza in partenza in salita, almeno per alcune scuole del paese che si presenteranno ai nastri di partenza lunedì 14 settembre. Aumenta con il passare delle ore il numero delle ... Leggi su tg.la7

matteosalvinimi : #Salvini: La Scuola è una cosa troppo seria per essere lasciata in mano ad un ministro incapace come la #Azzolina. #Tg2Post - carlaruocco1 : Intitolare una scuola a nome di #willy è un gesto simbolico importante. Un gesto pratico ancora più importante, sar… - LegaSalvini : AZZOLINA: MA SALVINI HA UNA COSCIENZA? #AzzolinaBocciata - waona_s : @lazialeantifa @PietroRotbart In mia opinione no, perché nel gergo comune si associa sempre a connotazione politica… - francis_rojo_ : @giannino974 @StefanoBrinchi Per l’ufficio con una pieghevole risolvi il problema portandola direttamente in stanza… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola una Scuola, allarme tempo pieno al rientro: in una su 4 non riparte Il Messaggero Scuole in Campania, c’è la data definitiva. Si riprende dopo le elezioni

L’anno scolastico in Campania inizierà il prossimo 24 settembre. Il posticipo rispetto alla data del 14 è stato annunciato dal governatore, Vincenzo De Luca. «La Campania approva oggi il rinvio dell’a ...

Crema: sospetto caso di Covid, classe a casa

La febbre di un bambino ha fatto scattare il protocollo anti-Covid in una scuola a Crema (Cremona), con tutta la classe del piccolo lasciata a casa, a pochi giorni dalla prima campanella, come prevedo ...

L’anno scolastico in Campania inizierà il prossimo 24 settembre. Il posticipo rispetto alla data del 14 è stato annunciato dal governatore, Vincenzo De Luca. «La Campania approva oggi il rinvio dell’a ...La febbre di un bambino ha fatto scattare il protocollo anti-Covid in una scuola a Crema (Cremona), con tutta la classe del piccolo lasciata a casa, a pochi giorni dalla prima campanella, come prevedo ...