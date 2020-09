Risolto uno dei misteri dell’Isola di Pasqua: una catena di eventi climatici ha causato la caduta di Rapa Nui (Di martedì 8 settembre 2020) Una delle isole più remote al mondo, l’isola di Pasqua, è situata nell’Oceano Pacifico, oltre 3.500 km al largo della costa occidentale del Sud America: l’isola cilena è anche nota come Rapa Nui dai suoi abitanti indigeni. Il nome corrente venne invece dato all’isola il giorno in cui gli europei vi sbarcarono nel 1700, la domenica di Pasqua. L’isola è famosa per le sue statue monolitiche di pietra, chiamate Moai, che sarebbero state realizzate in memoria degli antenati degli abitanti: se ne contano circa 1.000 sparse su tutta l’isola, normalmente posizionate vicino all’acqua dolce. Molte si trovano nei pressi del vulcano Rano Raraku, sulla costa sud-orientale. La maggior parte degli abitanti dell’isola vive ad Hanga Roa, la città principale e porto ... Leggi su meteoweb.eu

