Regionali Calabria, la rabbia di Zingaretti dal palco: “Prima i leghisti vi chiamano ‘terroni’, poi vi chiedono il voto. Si vergognino” (Di martedì 8 settembre 2020) “Non si possono passare undici mesi l’anno a definire terroni i meridionali e poi arrivare qui in campagna elettorale e chiedere il voto. Le promesse della Lega sono un libro a metà tra il fantasy e l’horror, il mio appello ai cittadini è quello di votare per difendere la città dall’aggressione della destra. Falcomatà l’ha salvata e non ha avuto peli sulla lingua nel protestare contro il governo di cui fa parte il suo partito”. A dirlo, con una certa veemenza dal palco, è stato il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, oggi a Reggio Calabria per sostenere la ricandidatura a sindaco di Giuseppe Falcomatà. “Se c’è una differenza tra noi e loro – ha aggiunto – è che non siamo qui per il destino di qualche ... Leggi su ilfattoquotidiano

