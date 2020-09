PS5 tra 'l'attesa non ha limiti' e State of Patience. Nessun annuncio? Sony predica relax, la rete risponde tra rabbia e ironia (Di martedì 8 settembre 2020) "Come accennato, questi annunci sono incentrati sui software VR. Quindi non crearti false speranze, non troverai novità legate a PS5". Nella giornata di ieri Sony ha annunciato che nel corso di questa settimana ci sarà spazio per diversi annunci molto interessanti. Finalmente prezzo e data di uscita di PS5? Assolutamente no! Il focus è infatti tutto sulla realtà virtuale e la conferma è arrivata sul PlayStation Blog proprio con la frase con cui abbiamo aperto questa notizia. Come potete immaginare la decisione non è di certo passata inosservata.Quasi per anticipare una reazione con un pizzico di ironia e per certi versi di puro atteggiamento da troll, Sony ha pubblicato un tweet che ha dato vista a una reazione mista tra fan di PlayStation e giocatori in generale. Insomma, ormai pare chiaro, ... Leggi su eurogamer

