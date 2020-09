Omicidio Willy, i familiari degli arrestati: “Era solo un immigrato, non hanno fatto niente di male” (Di martedì 8 settembre 2020) “In fin dei conti cos’hanno fatto? niente. hanno solo ucciso un immigrato”. Queste sono le parole di uno dei familiari degli arrestati per l’Omicidio di Willy Monteiro Duarte a Colleferro (qui una ricostruzione del caso). Le hanno sentite, e poi riferite alla polizia, gli amici del 21enne capoverdiano ucciso dopo 20 minuti di botte e un colpo alla testa. Gli arrestati I quattro giovani arrestati per il pestaggio sono: Mario Pincarelli, di 22 anni, Francesco Belleggia di 23, i fratelli Marco e Gabriele Bianchi (24 e 26) e di un quinto amico, al momento solo indagato. E per uno dei quattro (sulla cui ... Leggi su tpi

