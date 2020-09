Non strumentalizzate le arti marziali per colpa di chi ha ucciso Willy. Ma ci sia più controllo (Di martedì 8 settembre 2020) Le arti marziali, soprattutto quelle di derivazione orientale, non possono essere accostate a chi ha massacrato e ucciso Willy. Chi pratica Karate, Judo o Taekwondo persegue e pratica valori come perseveranza, rispetto e autocontrollo.Nulla a che spartire con motti quali “Con le mani come non ci fosse un domani” che si possono leggere sul profilo social di uno degli assassini. Questo hanno sempre insegnato i grandi maestri: imparare l’arte e non doverla usare per dimostrare di essere. Nel contempo, però, pensando soprattutto alle arti marziali miste, le famose “Mma”, è innegabile che vi sia in taluni casi un collegamento con l’estrema destra: negli Stati Uniti, in particolare, i ... Leggi su huffingtonpost

valentinadigrav : RT @HuffPostItalia: Non strumentalizzate le arti marziali per colpa di chi ha ucciso Willy. Ma ci sia più controllo - AGOSETTE : RT @HuffPostItalia: Non strumentalizzate le arti marziali per colpa di chi ha ucciso Willy. Ma ci sia più controllo - HuffPostItalia : Non strumentalizzate le arti marziali per colpa di chi ha ucciso Willy. Ma ci sia più controllo - possemino21 : @LaStampa Sotto elezioni non si lascia nulla al caso, strumentalizzate anche la morte di un povero ragazzo - Paolomalta : Com'era che diceva? Vi dico i vincitori se non strumentalizzate? Manco hanno una faccia -

Ultime Notizie dalla rete : Non strumentalizzate Rivolta nel carcere, Russo: "Vicende strumentalizzate da chi non conosce l'ambiente" anteprima24.it Non strumentalizzate le arti marziali per colpa di chi ha ucciso Willy. Ma ci sia più controllo

Le arti marziali, soprattutto quelle di derivazione orientale, non possono essere accostate a chi ha massacrato e ucciso Willy. Chi pratica Karate, Judo o Taekwondo persegue e pratica valori come ...

L'UDC sull'agenda scolastica: "Indottrinamento di sinistra e istigazione al non rispetto delle istituzioni"

"Grafica e contenuti veicolano dei messaggi che fanno credere ai giovani che ci siano tanti diritti dei bambini senza obblighi" BELLINZONA – "A prima vista, l’agenda scolastica ufficiale 2020/21 elabo ...

Le arti marziali, soprattutto quelle di derivazione orientale, non possono essere accostate a chi ha massacrato e ucciso Willy. Chi pratica Karate, Judo o Taekwondo persegue e pratica valori come ..."Grafica e contenuti veicolano dei messaggi che fanno credere ai giovani che ci siano tanti diritti dei bambini senza obblighi" BELLINZONA – "A prima vista, l’agenda scolastica ufficiale 2020/21 elabo ...