Navalny o no Trump apre a Putin, Biden invece sceglie la linea dura (Di martedì 8 settembre 2020) "Non so esattamente cosa sia successo, penso sia tragico. È terribile, non dovrebbe accadere. Non abbiamo ancora avuto alcuna prova, ma darò un'occhiata". Con queste parole ha risposto Donald Trump ai giornalisti che, venerdì scorso, gli chiedevano come gli Stati Uniti avrebbero dovuto reagire all'avvelenamento di Aleksej Navalny. Intervenendo poi sulla minaccia, avanzata dalla Germania, di congelare il progetto del gasdotto Nord Stream 2 – come reazione politica nei confronti Mosca – il presidente, pur dicendosi concorde, ha dichiarato: "Ma non credo che la Germania sia nella posizione di farlo in questo momento. Perché la Germania è in una posizione molto indebolita dal punto di vista energetico. Chiudono tutti gli impianti, chiudono il nucleare, chiudono il carbone, chiudono molti impianti".Insomma, ... Leggi su panorama

Orthodoxe : Trump sostiene lo stop al gasdotto Nord Stream-2 per il caso Navalny: - IBezdomnyj : RT @bordoni_saker: Trump: sono a favore della chiusura del progetto Nordstream2 per il caso Navalny. - AugeBotCmd : RT @Alien1it: #Navalny era sparito dal mainstream. In Russia come oppositore di #Putin conta come i 2 di picche, improvvisamente torna in a… - Alien1it : #Navalny era sparito dal mainstream. In Russia come oppositore di #Putin conta come i 2 di picche, improvvisamente… - badmonta : RT @Alien1it: #Navalny usato per bloccare #NordStream2. Chiedersi cui prodest l' 'avvelenamento' Se di avvelenamento s'è trattato. L’avvel… -