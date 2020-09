Molfetta, aggredisce vigili con bottiglia: in manette 57enne (Di martedì 8 settembre 2020) La Polizia locale di Molfetta ha arrestato in flagranza un pluripregiudicato 57enne accusato di aver aggredito con una bottiglia di vetro due agenti. E' accaduto ieri, intorno alle 19.45, all'incrocio ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

