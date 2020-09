Messaggero: Lotito pensa che dietro lo sfogo di Acerbi ci sia una big (Napoli?) (Di martedì 8 settembre 2020) Con lo sfogo di Acerbi dal ritiro della Nazionale, con la chiusura sul rinnovo con il club visto che gli è stato mancato di rispetto – come ha dichiarato – in casa Lazio è sceso il gelo, scrive il Messaggero. “Prima Lotito è andato su tutte le furie, poi si è distratto. S’aspetta comunque le scuse dal difensore azzurro, lui non farà più nessun passo. Non gli importa cosa ci sia dietro lo sfogo, Francesco è stato fuori luogo. Fra oggi e domani toccherà al dt Peruzzi e a Tare fare il lavoro sporco, diplomatico. Adesso pure il grande incontro con l’agente Pastorello (che tenta di smorzare i toni del suo assistito) non ha più una data né un luogo“. Acerbi sarà ... Leggi su ilnapolista

Calciomercato Lazio, capitolo acquisti: chi può arrivare. Per quanto riguarda gli acquisti, la Lazio ha finalmente trovato l’accordo con il Fenerbahce per Vedat Muriqi. La Lazio, dopo essere sfumato i ...

Lazio-Acerbi è gelo dopo lo sfogo sul rinnovo

Cala il gelo, non sarà facile scioglierlo. Servirà diplomazia e buon senso. Acerbi dalla Nazionale ha lanciato una bomba su Formello, ha fatto esplodere ufficialmente il suo caso. Prima Lotito è andat ...

