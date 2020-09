Le lacrime di Mariotto in diretta: il retroscena choc sulla sua salute - (Di martedì 8 settembre 2020) Roberta Damiata A Storie Italiane il programma condotto da Eleonora Daniele è intervenuto anche Guillermo Mariotto che ha parlato della prossima edizione di "Ballando con le stelle", ma anche della malattia per cui ha rischiato di morire Momento molto commovente a Storie Italiane, il programma di cronaca condotto da Eleonora Daniele quando tra le tante interviste e i servizi, la padrona di casa, con indosso uno splendido completo rosa, ha raccontato un’inedito Guillermo Mariotto.L’amato membro della giuria di Ballando con le Stelle il programma condotto da Milly Carlucci, si è commosso rivivendo i momenti più salienti della sua carriera: “Scusa però mi sto commuovendo - ha detto alla Daniele - Vedere la propria vita sugli schermi è toccante”. Mariotto ha anche parlato ... Leggi su ilgiornale

