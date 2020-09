La vita in diretta vs Pomeriggio 5 prima sfida Matano-D’Urso: gli ascolti del 7 settembre (Di martedì 8 settembre 2020) Cresce l’attesa per la prima attesissima sfida del Pomeriggio! Al debutto la nuova vita in diretta di Alberto Matano che sfida in tutto e per tutto Pomeriggio 5. Si parte praticamente con una manciata di minuti di anticipo su Rai 1 per poi andare di pari passo, anche nei blocchi pubblicitari, con Canale 5. Una sovrapposizione che sarà interessantissima per quello che riguarda gli ascolti. Chi avrà vinto nella prima sfida, quella del 7 settembre 2020? I dati auditel in arrivo questa mattina ci riveleranno come sono andate le cose nel primo Pomeriggio di faccia a faccia. ascolti 7 settembre 2020 ... Leggi su ultimenotizieflash

matteosalvinimi : La nostra domenica pugliese non si ferma: seguiteci in diretta da Taranto. Alle poltrone di Pd e 5Stelle rispondiam… - matteosalvinimi : Buonasera Amici, ora in diretta su @primocanale. Lunga vita alle emittenti locali e al loro grande contributo per l… - VaneIncontrada : Carlo: “Scusa Vanessa cosa dicevi?” Vanessa: “Dicevo Carlo che non può esistere una vita senza musica” ???? Besitos… - 69blackout : @Losca71 Matooo, ciò che mi sento dire da una vita quando, ci sono mamme che mettono al mondo figli è non sanno nem… - asstel_it : Lo #smartworking è stata una risposta necessaria per affrontare l'emergenza sanitaria. Quali insegnamenti ci ha las… -