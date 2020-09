Internazionali d'Italia, edizione da record. Ma il pubblico non c'è (Di martedì 8 settembre 2020) In un'inconsueta cornice settembrina, e dopo un'insolita attesa di ben sedici mesi, gli Internazionali Bnl d'Italia - giunti alla 77esima edizione e pronti a spegnere 90 candeline - tornano ad ... Leggi su leggo

Inter : ??? | NAZIONALI #Barella in gol in #OlandaItalia! ?????? 90' anche per @ddambrosio ?? - Inter : ??? | #INTERNAZIONALI @stefanosensi12 in rete in #ItaliaBosnia: 90' per lui e #Barella ?? ?? - TakkinoRusso : RT @fuoriluogoit: Anche noi sosteniamo l'azione di @SpinellidItalia e @LegaleMeglio e proviamo a convincere @meb @graziano_delrio @crippa5s… - FcInterNewsit : InterNazionali - Svezia U21-Italia U21, Esposito parte dalla panchina - albeggiava52 : RT @assurdistan: Lo sforzo di propaganda è fingere che Salvini volesse bloccare persone in mare per evitare infiltrazioni criminali in Ital… -