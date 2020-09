Infortunio Zaniolo: “fai come Baggio e Del Piero”, poi botta e risposta sulla Nations League (Di martedì 8 settembre 2020) Infortunio Zaniolo – Altro lunghissimo stop per il calciatore della Roma Zaniolo. Il calciatore si è infortunato di nuovo pesantemente, a distanza di pochi mesi si è verificata un’altra rottura del crociato. Il giocatore della Nazionale si è fatto male durante la partita di Nations League contro l’Olanda, la gioia per la vittoria si è trasformata in delusione dopo il responso arrivato in mattinata. Zaniolo dovrà rimanere fermo per almeno altri 6 mesi. Una batosta incredibile per un calciatore dotato di un talento enorme, ma che per il momento si è dimostrato fragile. Quando chiamato in causa il giallorosso ha sempre dimostrato il suo valore, è uno dei calciatori italiani più forti. Ma la sua carriera rischia ... Leggi su calcioweb.eu

