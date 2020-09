Infortunio Zaniolo, è una batosta: rottura crociato anteriore, altri sei mesi di agonia (Di martedì 8 settembre 2020) Infortunio Zaniolo – La notizia più dura, più brutta. Una batosta. Ciò che si temeva, purtroppo, è stato certificato dagli esami svolti questa mattina a Villa Stuart. Il giovane centrocampista di Roma e Nazionale ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. altri sei mesi fuori, altri sei mesi di agonia, altri sei mesi a rivivere quanto già accaduto da inizio 2020, un anno per lui maledetto. Stesso Infortunio di gennaio, stessi tempi di recupero di gennaio, ma nell’altro ginocchio, il sinistro. Non resta che augurare una nuova, buona guarigione, e un invito a non ... Leggi su calcioweb.eu

OfficialASRoma : L’#ASRoma comunica che Nicolò Zaniolo ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro durante Olanda-Italia… - DiMarzio : Infortunio #Zaniolo, si teme lesione al legamento del ginocchio sinistro - socios : Un grande in bocca al lupo a Nicolò Zaniolo a seguito dell’infortunio di questa sera. Ti aspettiamo presto in camp… - PerriconeG : Infortunio Zaniolo in Olanda-Italia, si è rotto il crociato. Sei mesi di stop - - shadowsdimples_ : Scusate ma Zaniolo non si era appena ripreso da un infortunio? -