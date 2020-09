Incidente sul GRA: scontro tra auto e moto, traffico in tilt (Di martedì 8 settembre 2020) A causa di un Incidente, il traffico è temporaneamente bloccato sul “Grande Raccordo Anulare di Roma, al chilometro 47,500 in carreggiata interna all’altezza dell’uscita Ardeatina. L’Incidente, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha coinvolto un veicolo ed una moto rendendo necessario l’intervento del personale del 118. Sul posto sono intervenute le squadre Anas, il personale del 118 e la Polizia Stradale per gli accertamenti della dinamica e per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile. Al momento, in prossimità dell’Incidente, il transito è consentito sulla sola corsia di emergenza. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Incidente sul GRA: scontro tra auto e moto, traffico in tilt - cynalbgenzano : Giornata infausta, quella di oggi, per la nostra società, in un tragico incidente sul lavoro, è venuto a mancare di… - fmonaldi65 : RT @Micheles750: @La_manina__ non credo che qualcuno può avere dubbi sul tipo di valori di questi personaggi, un’incidente in una lite o in… - Quinta00876879 : RT @Micheles750: @La_manina__ non credo che qualcuno può avere dubbi sul tipo di valori di questi personaggi, un’incidente in una lite o in… - CarpeDiemHvar13 : @Kataklinsmann @MarcoBecagli Il famoso incidente sul viale del Poggio imperiale davanti casa di Mihailovjc è rimast… -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente sul Incidente sul lavoro a Genzano: operaio cade dal tetto di una villa e muore Fanpage.it Dieci viaggi in Italia. Con la Sormani di Milano

Da Guy de Maupassant a Charles Dickens a Simone Weil, la Biblioteca compone un itinerario ragionato tra diari di viaggio. Tutto da scoprire La Biblioteca Sormani di Milano che sta ammirevolmente ripen ...

Incidente stradale a Bibione: 83enne in prognosi riservata

Rosario Padovano / manzano Grave incidente stradale nel pomeriggio di ieri a Bibione. Maurizio Potocco, classe 1937, residente a Manzano, è stato ricoverato in prognosi riservata all’ospedale dell’Ang ...

Da Guy de Maupassant a Charles Dickens a Simone Weil, la Biblioteca compone un itinerario ragionato tra diari di viaggio. Tutto da scoprire La Biblioteca Sormani di Milano che sta ammirevolmente ripen ...Rosario Padovano / manzano Grave incidente stradale nel pomeriggio di ieri a Bibione. Maurizio Potocco, classe 1937, residente a Manzano, è stato ricoverato in prognosi riservata all’ospedale dell’Ang ...