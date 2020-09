I fratelli accusati dell’omicidio di Willy Monteiro al gip: “Non lo abbiamo toccato, respingiamo ogni accusa”. Conte chiama i genitori del 21enne (Di martedì 8 settembre 2020) “Non lo abbiamo toccato, respingiamo ogni accusa. Siamo interventi per dividere una rissa. abbiamo visto un parapiglia e siamo arrivati”. E’ quanto hanno Marco e Gabriele Bianchi, i due fratelli di Artena, in provincia di Roma, nel corso dell’interrogatorio di convalida dell’arresto per l’omicidio del 21enne Willy Monteiro Duarte, avvenuto sabato notte a Colleferro. “Sono rimasto fortemente colpito, anche scioccato, mi rendo conto che è una parola forte dalla vicenda di Willy. Ecco perché ho preferito prima parlare con i genitori del ragazzo, e poi rilasciare dichiarazioni” ha detto il premier Giuseppe Conte. “Li ho ... Leggi su lanotiziagiornale

