Gol Cristiano Ronaldo Svezia Portogallo: altra magia di CR7 – VIDEO (Di martedì 8 settembre 2020) Cristiano Ronaldo ha segnato una splendida doppietta contro la Svezia nella seconda giornata di Nations League – VIDEO Dopo il 100° gol ecco il 101°. Cristiano Ronaldo è in una forma strepitosa dopo aver superato l’infezione al dito del piede e con la maglia del Portogallo l’ha ampiamente dimostrato. CR7, infatti, dopo lo splendido gol segnato su calcio di punizione si è ripetuto chiudendo la partita contro la Svezia con un altro gol da cineteca. La Juve e tutti i suoi tifosi già pregustano una nuova stagione scintillante con il suo attaccante. Cristiano Ronaldo WHAT A GOAL 🤯 pic.twitter.com/KoPMwNLbtY — TC. (@totalCristiano) September 8, ... Leggi su calcionews24

juventusfc : ?????? @Cristiano ?????? in gol due volte questa sera in #NationsLeague! Per lui sono 1??0??1??con la sua Nazionale! - UEFAcom_it : ???? Cristiano Ronaldo = 100 gol con il Portogallo! ?? Congratulazioni, Ronaldo! ?????? #NationsLeague - Gazzetta_it : .@Cristiano #Ronaldo su punizione segna il gol numero 100 col Portogallo #CR7 - Satriosahrub : RT @juventusfc: ?????? @Cristiano ?????? in gol due volte questa sera in #NationsLeague! Per lui sono 1??0??1??con la sua Nazionale! https://t.co… - rivaldo_CRF : RT @juventusfc: ?????? @Cristiano ?????? in gol due volte questa sera in #NationsLeague! Per lui sono 1??0??1??con la sua Nazionale! https://t.co… -