Gary Peacock non suona più: addio al contrabbassista del trio di Jarrett (Di martedì 8 settembre 2020) di Marco Buttafuoco Sarebbe riduttivo parlare di Gary Peacock , morto ieri all'età di ottantacinque anni, come del contrabbassista del trio di Keith Jarrett , la celebre, anche per i non cultori del ... Leggi su globalist

