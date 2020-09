Francia, il governo riduce la quarantena da 14 a 7 giorni. Marsiglia: rianimazioni quasi piene (Di martedì 8 settembre 2020) Chi sarà positivo al Covid dovrà rimanere in isolamento soltanto 7 giorni, non più 14. Il consiglio scientifico francese ha dato il via libera alla riduzione della quarantena, accolta con soddisfazione dagli imprenditori d’Oltralpe. Nel paese, da fine luglio i contagi sono tornati ad aumentare e due giorni fa è stato registrato il picco di oltre 8500 in un giorno. “Sarebbe una piccola boccata d’ossigeno per le aziende in termini organizzativi. Sarebbe benvenuto”, ha dichiarato il presidente della Confederazione delle Piccole e Medie Imprese (Cpme), Francois Asselin, intervistato da Franceinfo Tv in seguito agli annunci fatti questa mattina dal ministro della Salute, Olivier Véran, che ha precisato che la decisione verrà adottata in modo formale in occasione del ... Leggi su ilfattoquotidiano

sandrogozi : In #Francia il governo ha già presentato il piano France Relance: 100 mld (40 da #UE) per transizione ecologica, oc… - Noovyis : (Francia, il governo riduce la quarantena da 14 a 7 giorni. Marsiglia: rianimazioni quasi piene) Playhitmusic - - RadioRadicale : La seconda ondata di #Covid in #Francia, il Governo #Macron, l'avvio del processo #CharlieHebdo. Collegamento da… - tempoweb : 'Governo allo sbando' @CarloCalenda fa a pezzi #Conte: imparate dalla #Francia ... - ELiberati : RT @ilriformista: Picco di contagi in #Francia, la contromossa del Governo: “Quarantena ridotta a 7 giorni” -