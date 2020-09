Focolaio a Polignano a Mare, 78 contagiati in azienda. Il sindaco: 'Situazione delicata' (Di martedì 8 settembre 2020) rilevato un in un'azienda ortofrutticola a , ,: sono 78 i dipendenti . In un'azienda ortofrutticola di Polignano a Mare, infatti, il Dipartimento di prevenzione della Asl di Bari ha rilevato 78 ... Leggi su leggo

fattoquotidiano : Settantotto positivi su 159 tamponi effettuati e a Polignano a Mare, nota località turistica del Barese, scatta l’e… - Agenzia_Ansa : #coronavirus Nuovo focolaio in #Puglia, 78 positivi a #Polignano in un'azienda ortofrutticola. Eseguiti 159 tamponi… - fattoquotidiano : Coronavirus, focolaio a Polignano a Mare in un’azienda ortofrutticola: 78 contagiati - LazzariAmbrogio : @DottAngeloC 144 casi totali 78 positivi per il focolaio di Polignano fra le province di Bari e Taranto - LaviniaMagnotta : RT @Agenzia_Ansa: #coronavirus Nuovo focolaio in #Puglia, 78 positivi a #Polignano in un'azienda ortofrutticola. Eseguiti 159 tamponi dopo… -