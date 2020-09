Femminicidio: Bonetti, ‘presto Conferenza straordinaria’ (Di martedì 8 settembre 2020) Roma, 8 set. (Adnkronos) – “Intendo convocare una Conferenza straordinaria che veda coinvolti tutti i soggetti protagonisti del contrasto alla violenza contro le donne, dai centri antiviolenza, alle Regioni, alla commissione Femminicidio, gli Enti locali, le Forze dell’Ordine, tutti i componenti la cabina di regia, non solo per verificare il Piano strategico di contrasto alla violenza maschile contro le donne, ma per disegnare una nuova progettualità, eventualmente un nuovo sistema che accompagni il nostro Paese nel contrasto a questo fenomeno, ma soprattutto nella risposta alle singole vite delle donne alle quali oggi dobbiamo tutto il nostro impegno sia come Istituzione che come Paese”. Lo ha annunciato la ministra per le Pari opportunità, Elena Bonetti, intervenendo al Senato in occasione ... Leggi su calcioweb.eu

