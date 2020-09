Dalla digitalizzazione alla mobilità sostenibile. Ma anche più posti in terapia intensiva. Ecco le linee guida del Recovery plan italiano (Di martedì 8 settembre 2020) Dalla digitalizzazione all’inclusione sociale, passando per la mobilità sostenibile e gli investimenti per potenziare le terapie intensive. Sono sei le missioni indicate nelle bozza di 32 pagine delle linee guida del governo per il Recovery Fund che saranno presentate mercoledì durante la riunione del Comitato interministeriale per gli Affari europei. Il piano per l’utilizzo delle risorse in arrivo dal 2021 si compone di “sfide, missioni e azioni/progetti” e prevede anche la revisione degli ammortizzatori sociali in “chiave perequativa” all’interno di una legge delega di riforma del lavoro entro aprile 2021. Tra i progetti c’è anche la “riduzione strutturale del ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Dalla digitalizzazione Dalla digitalizzazione alla mobilità sostenibile. Ma anche più posti in terapia intensiva Il Fatto Quotidiano La digitalizzazione spinge Esprinet: ricavi a +7% nel primo semestre

Il Consiglio di Amministrazione di Esprinet ha approvato la Relazione Finanziaria Semestrale consolidata al 30 giugno 2020. Nel primo semestre 2020 il ricorso massivo e smart working ed e-learning ha ...

Sicilia, la rete Open Fiber entra nell'Hub Med di Carini

Palermo, 8 set. (askanews) - Il nodo siciliano di interconnessione digitale tra Europa, Africa e Asia aggiunge tra i suoi partner la società che in Italia sta realizzando una infrastruttura all'avangu ...

