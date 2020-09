Coronavirus: Egitto, oltre 100mila casi (Di martedì 8 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 8 SET - L'Egitto ha superato i 100mila casi di Coronavirus: lo ha reso noto il ministero della Sanità. Il Paese ha registrato ieri 178 nuovi contagi, che portano il totale delle ... Leggi su corrieredellosport

Antico_Egitto : Mbappé positivo al Coronavirus - Corriere dello Sport - CorriereQ : Coronavirus: Egitto, oltre 100mila casi - iconanews : Coronavirus: Egitto, oltre 100mila casi - BreakingItalyNe : CORONAVIRUS IN EGITTO: Altri 16 nuovi decessi nel Paese, in totale sono 5.511: Sale a 875.639 morti nel Mondo - Antico_Egitto : Conte: 'Il Recovery Fund non servirà per tagliare le tasse' - Rai News -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Egitto Egitto, arrestati due giornalisti di cui uno malato di Covid-19 articolo21 Coronavirus nel mondo: lite Trump-Biden sul vaccino. In Giappone il Pil crolla dell'8%

Negli Usa il numero dei decessi per coronavirus ha superato quota 189 mila, mentre i casi sfiorano i 6,3 milioni. E' quanto emerge dall'ultimo aggiornamento dei dati della Johns Hopkins University. Gl ...

Coronavirus: Egitto, oltre 100mila casi

(ANSA) - ROMA, 8 SET - L'Egitto ha superato i 100mila casi di coronavirus: lo ha reso noto il ministero della Sanità. Il Paese ha registrato ieri 178 nuovi contagi, che portano il totale delle infezio ...

Negli Usa il numero dei decessi per coronavirus ha superato quota 189 mila, mentre i casi sfiorano i 6,3 milioni. E' quanto emerge dall'ultimo aggiornamento dei dati della Johns Hopkins University. Gl ...(ANSA) - ROMA, 8 SET - L'Egitto ha superato i 100mila casi di coronavirus: lo ha reso noto il ministero della Sanità. Il Paese ha registrato ieri 178 nuovi contagi, che portano il totale delle infezio ...