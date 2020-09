Conti correnti, carte di credito e bancomat: cosa cambia. Tutte le novità in arrivo (Di martedì 8 settembre 2020) I nostri Conti correnti saranno più sicuri. Dall’Ue arriva una direttiva per tutelare i dati online dei consumatori dal furto di eventuali hacker. È stato introdotto un sistema di autenticazione chiamato Psd2. La nuova direttiva comunitaria entrerà definitivamente in vigore il prossimo gennaio. Conti correnti e sicurezza Che cosa cambia? cambiano i criteri per la gestione dei Conti correnti: avranno maggiore sicurezza e saranno meno soggetti ad attacchi informatici. In pratica, ci sarà un’app bancaria da installare sul telefonino. Sarà inviata una richiesta di conferma da parte della banca ogni qual volta si paga tramite Pos. La convalida dovrebbe ricevere il via libera attraverso una ... Leggi su secoloditalia

