Cassazione, inviare foto hard via WhatsApp è violenza sessuale (Di martedì 8 settembre 2020) E’ perseguibile per il reato di violenza sessuale anche chi invia foto hard ad un minore tramite WhatsApp. A deciderlo è stata la terza sezione penale della Cassazione respingendo il ricorso di un 32enne indagato per aver inviato ad una ragazza minorenne messaggi “allusivi e sessualmente espliciti” insieme alla richiesta di ricevere immagini hard “sotto la minaccia di pubblicare le chat” sui social network.Il tribunale del Riesame di Milano aveva confermato la custodia in carcere disposta dal gip per l’indagato, e la difesa, quindi, si era rivolta alla Suprema Corte sostenendo che, nel caso in esame, non fosse contestabile il reato di violenza sessuale, ma, al limite, quella di adescamento di ... Leggi su huffingtonpost

