Calciomercato Palermo, casting per il centrocampo: c’è l’idea Demetrio Steffè, la caccia al nuovo bomber… (Di martedì 8 settembre 2020) Ritiro e Calciomercato: il Palermo prosegue il suo lavoro a Petralia Sottana e la dirigenza rosanero lavora contestualmente per completare l'organico.La squadra siciliana suda e fatica sul terreno di gioco del piccolo centro madonita sotto il rigido controllo di mister Roberto Boscaglia. Il binomio manageriale composto da Sagramola e Castagnini non placa a ricerca di centrocampisti da inserire nella rosa. Tra i nomi caldi in lista negli uffici di viale del Fante spunta quello di Demetrio Steffè, giocatore di proprietà della Triestina. L'interesse del Palermo nei confronti del calciatore è concreto ma il club rosanero deve fare i conti con una folta concorrenza, infatti, vi sarebbero altri club di Serie C interessati al 24enne, tra questi Viterbese, Juve Stabia e Foggia, quest'ultimo ... Leggi su mediagol

