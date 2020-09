Calciomercato Inter, rebus Lautaro Martinez: Marotta fa muro con il Barcellona, agenti pronti a trattare il rinnovo? (Di martedì 8 settembre 2020) Lautaro Martinez vicino al rinnovo contrattuale con l’Inter.Per il bomber nerazzurro si allontana decisamente la suggestiva ipotesi Barcellona e presto "il Toro" potrebbe avviare le trattative con l’Inter per prolungare il suo matrimonio professionale con il club nerazzurro . A scoraggiare l'assalto al talentuoso argentino del club catalano è proprio la posizione intransigente dell'Inter che non ha alcuna intenzione di abbassare le pretese per il cartellino del suo gioiello. Il nuovo tecnico dei blaugrana, Ronald Koeman, preferisce puntare su un altro profilo, in modo particolare la sua attenzione è rivolta verso Memphis Depay, che l’allenatore già conosce molto bene e che per le casse del club è molto più alla ... Leggi su mediagol

DiMarzio : #Handanovic, rinnovo firmato con l’@Inter fino al 2022 @SkySport #calciomercato - DiMarzio : #Calciomercato | #Inter, #Kolarov è arrivato a Milano: le immagini - DiMarzio : #Calciomercato | #Inter, è il giorno di Aleksandar #Kolarov - Mediagol : #Calciomercato #Inter, rebus #LautaroMartinez: Marotta fa muro con il #Barcellona, agenti pronti a trattare il rinn… - CampoFattore : #Inter, il procuratore di #Kolarov dopo la firma: 'C'è grande soddisfazione per questa operazione' Il terzino serb… -