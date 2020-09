Bonus prima casa fino al 2021 (Di martedì 8 settembre 2020) Bonus prima casa, cosa cambia?Agevolazione fiscale prima casa e decreto LiquiditàAgevolazione fiscale prima casa, la sospensione dei terminiBonus prima casa, cosa cambia?Torna su Sulla prima casa l'agevolazione del credito si allunga fino al 2021. A chiarire la situazione è l'Agenzia delle entrate con la risposta n.310 del 4/9/2020 (in allegato) ad un'istanza di interpello. Rimane sospeso il periodo dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020 come periodo di computo dei 12 mesi entro cui riacquistare la prima casa per non perdere l'agevolazione fiscale. I termini riprenderanno a conteggiarsi dal 1° gennaio ... Leggi su studiocataldi

