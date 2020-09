Berlusconi chiama i senatori di Forza Italia dall’ospedale, poi l’intervento a un comizio: “Lotto contro questa malattia infernale” (Di martedì 8 settembre 2020) Dal suo letto d’ospedale al San Raffaele, Silvio Berlusconi torna a parlare mentre è ancora in cura dopo essere risultato positivo al coronavirus. Lo ha fatto prima parlando telefonicamente nel corso di una riunione del Gruppo dei senatori azzurri e, poi, pubblicamente durante un comizio elettorale di Forza Italia in Val d’Aosta per fare gli auguri ai candidati del centrodestra che corrono alle prossime elezioni Regionali. “Sto lottando per uscire da questa infernale malattia, è molto brutta. Qui al San Raffaele hanno fatto migliaia di esami e io sono risultato tra i primi cinque per Forza del virus. Ce la sto mettendo tutta e spero proprio di farcela e di riuscire a tornare in pista”, sono state alcune delle parole ... Leggi su ilfattoquotidiano

