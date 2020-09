Belgio, Mechele positivo al Covid-19: a rischio la sfida con l’Islanda (Di martedì 8 settembre 2020) Belgio, Mechele positivo al Covid-19: a rischio la sfida con l’Islanda, oggi verranno effettuati di nuovo tutti i test Nella giornata di ieri Brandon Mechele, nazionale belga, è risultato positivo al Covid-19. Il giocatore del Belgio è stato isolato, ma la nazionale verrà sottoposta a ulteriori test. La compagine di Roberto Martinez giocherà questa sera contro l’Islanda, ma il regolare svolgimento del. match dipenderà anche dall’esito dei tamponi. Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali da parte delle due nazionali: UPDATE: as a result of Brandon’s positive Covid-19 test, all players and staff will be retested today. — Belgian Red ... Leggi su calcionews24

