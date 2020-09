Autovelox nel centro città, la protesta: “Vogliono solo fare cassa” (Di martedì 8 settembre 2020) Autovelox in città: arrivano le proteste. La svolta, contenuta nel decreto semplificazioni, prevede il controllo della velocità all’interno dei centri urbani. Ad autorizzare le nuove postazioni sarà il prefetto. Durissime le proteste delle associazioni dei consumatori che chiedono anche di rivedere i limiti di velocità sulle strade urbane. In vista della riapertura delle scuole la situazione sarà critica. Autovelox, la protesta dei consumatori Non piace la riforma contenuta nel Dl Semplificazioni. Le associazioni dei consumatori sono sul piede di guerra per la norma che introduce l’Autovelox nei centri urbani. L’Associazione sostenitori e amici della Polizia Stradale sostiene che “si tratta di una vera e propria ‘mini-riforma’ del Codice della ... Leggi su newspad

