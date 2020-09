Ascolti Tv: tra Matano che supera la D’Urso e il trionfo di «Uomini e Donne», ecco come è andata (Di martedì 8 settembre 2020) La stagione televisiva riprende e porta con sé novità e colpi di scena. A rinnovare l’assetto del daytime è soprattutto Raiuno, che riformula il pomeriggio grazie a due programmi, Oggi è un altro giorno con Serena Bortone, che prende il posto di Vieni da me con Caterina Balivo, e la nuova Vita in diretta condotta in solitaria da Alberto Matano dopo l’addio di Lorella Cuccarini. Dall’altra parte, a Canale 5, la formula è stabile e temibile come sempre: al di là delle soap, lo zoccolo duro è rappresentato da Uomini e Donne, che quest’anno cambia studio e ospita una Gemma fresca di lifting, e da Pomeriggio Cinque con Barbara D’Urso. Gli ascolti del primo giorno, lunedì 7 settembre, portano, però, qualche sorpresa, tipo che Matano abbia avuto la meglio sulla D’Urso. https://twitter.com/vitaindiretta/status/1303001071942590468 Leggi su vanityfair

