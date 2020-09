Alessandro Gassmann, chi è la moglie collega (dal nome strano): età, altezza, peso, lavoro (Di martedì 8 settembre 2020) Non fatevi ingannare dal suo cognome dal suono nordico perché Sabrina Knaflitz è un’attrice italiana, nonché una delle donne più invidiate tra la popolazione italiana. Il motivo? Naturalmente perché, molti anni fa, si è aggiudicata l’ambito e sognato ruolo di moglie di Alessandro Gassmann. Spesso però questo fatto ha oscurato il suo grande talento artistico e il suo curriculum professionale di tutto rispetto che, invece, meriterebbero maggiore interesse. L’interprete di origini piemontesi (dalla parte del padre) ha sempre nutrito una sfrenata passione per la recitazione, questo interesse ha trovato sfogo sul palcoscenico teatrale che l’ha formata fino a renderla l’attrice di successo che è oggi. Il fascino della cinepresa ... Leggi su tuttivip

GassmanGassmann : Venezia 77, Alessandro Gassmann: 'L'odio sui social non va sottovalutato. Gli insulti sono pericolosi' - la Repubbl… - WeCinema : #Venezia77: 5min di applausi per 'Non odiare' con Alessandro Gassmann e Sara Serraiocco, unico italiano in concorso… - Corriere : Alessandro Gassmann: «Agli italiani dico di “Non odiare”» - Ewa34934453 : RT @WeCinema: #Venezia77: 5min di applausi per 'Non odiare' con Alessandro Gassmann e Sara Serraiocco, unico italiano in concorso @SicVenez… - silvia_cocca : @GassmanGassmann Biennale del Cinema 2020. Alessandro Gassmann. Non Odiare. Foto Davide Bernardelli. -