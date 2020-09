“Addio, Pasquale!”. Sport italiano in lutto, se ne va uno che la storia l’ha fatta davvero (Di martedì 8 settembre 2020) Pasquale Casillo — per chi lo conosceva, don Pasquale – è morto all’età di 71 anni dopo una lunga malattia. “Faremo una grande squadra”. Anzi, “scquadra”, con quell’accento napoletano che non aveva mai perso, nonostante una vita trascorsa in Puglia. Quella grande squadra, il Foggia spettacolo degli anni 90, è identificato soprattutto con l’artefice sul campo di quel miracolo, Zdenek Zeman. Ma non ci sarebbe stata nessuna Zemanlandia se non ci fosse stato il Foggia di don Pasquale e del ds Peppino Pavone. Che andarono a scovare il tecnico boemo nei campi, allora ancora polverosi, della serie C. Casillo, evidentemente, ne era consapevole. E per questo non ebbe alcuna titubanza ad esonerare Zeman, sebbene ne fosse innamorato, quando scoprì, nella primavera del 1987, l’accordo tra il tecnico di Praga e ... Leggi su caffeinamagazine

