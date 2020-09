Villa Castelli: la protesta nei confronti di Salvini è con i libri alzati Consigliera comunale: "fino a ieri eravamo solo dei rozzi senza voglia di lavorare" (Di martedì 8 settembre 2020) “Sono stata una delle promotrici della protesta contro Salvini, ero lì con lo striscione e tanta voglia di gridare, ma abbiamo deciso di voltargli le spalle alzando un libro perché solo con la cultura azzittiremo i suoi sproloqui e il suo millantare amore per la Puglia quando fino a ieri eravamo solo dei rozzi senza voglia di lavorare”. Lo dice Antonella Siliberto, Consigliera comunale di Villa Castelli. L'articolo Villa Castelli: la protesta nei confronti di Salvini è con i ... Leggi su noinotizie

Questa mattina a Francavilla Fontana (Brindisi): gente in piazza, spettatori dai balconi e tanta voglia di mandare a casa Emiliano e la sinistra il 20 e 21 settembre?? Forza!

Difesa: Salvini, 'al governo reintrodurremo servizio militare'

Villa Castelli (Br), 7 set. (Adnkronos) - "Quando torniamo al governo reintroduciamo il servizio militare che fa bene a tanti ragazzi e a tante ragazze per insegnare l'educazione, il sacrificio, il ri ...

