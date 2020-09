VIDEO | Università, Manfredi: “Io un fantasma? Salvini male informato, la sua è campagna elettorale” (Di lunedì 7 settembre 2020) NAPOLI – “Io penso che Salvini non sia ben informato rispetto a quello che sta succedendo. È chiaro ci troviamo in una fase di campagna elettorale”. Lo dice il ministro dell’Universita’ Gaetano Manfredi rispondendo ai giornalisti che, a margine di una iniziativa al Museo archeologico nazionale di Napoli, gli chiedevano di rispondere alle critiche mosse nei suoi confronti dal leader della Lega Matteo Salvini. Per il senatore del Carroccio, il ministro sarebbe un “fantasma, ectoplasma” per come e’ stato affrontato il tema dell’apertura degli atenei. Leggi su dire

