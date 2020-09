Vicenza vieta il kebab in centro (Di lunedì 7 settembre 2020) commenta Il centro è da tutelare, quindi niente kebab, compro oro e phone center. Questo prevede il nuovo regolamento sull'insediamento delle attività commerciali, artigianali e dei pubblici esercizi ... Leggi su tgcom24.mediaset

Rosalia30092670 : RT @Angela770120: A #Vicenza si vieta il kebab, le macellerie islamiche, la vendita di oggetti etnici che sono non riconducibili alla “trad… - Angela770120 : A #Vicenza si vieta il kebab, le macellerie islamiche, la vendita di oggetti etnici che sono non riconducibili alla… - FabriSovranista : Speriamo che tanti altri comuni italiani prendano esempio da Vicenza. - ilgiornaledv : Vicenza. Supercoppa volley femminile, ordinanza del sindaco che vieta la vendita di bevande su vetro ed il consumo… - CittadiVicenza : ???????#Supercoppavolleyfemminile, firmata ordinanza che vieta la vendita di bevande su vetro ed il consumo al di fuo… -

Ultime Notizie dalla rete : Vicenza vieta

«I venditori di kebab nel centro storico devono sloggiare». Fa discutere l'ordinanza del sindaco di Vicenza, che oltre a vietare la vendita di carne non italiana nel cuore della città, ha messo al ban ...Fa sapere oggi Repubblica che a giugno Giovine ha abolito la clausola antifascista per l'occupazione di suolo pubblico. Ora, per cambiare volto al centro storico, ha proposto un regolamento le cui lin ...